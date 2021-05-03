وزيرة الصحة :الوضع الوبائي في غزة لازال مقلقاً ونخشى وصول الطفرة الهندية والبرازيلية

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة اليوم الاثنين 3/5/2021، ان الاراضي الفلسطينية تشهد انخفاضاً في أعداد الاصابات بفيروس "كورونا" ، معتبرةً ان مقياس الانخفاض يقاس بانخفاض أعداد الوفيات والتي بلغت بالأمس 15 حالة وفاة ، 6 منها في الضفة و9 في قطاع غزة .

وقالت الوزيرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" نسبة الايجابية في الاصابات بلغت في الضفة 11% في الضفة ، و29% في قطاع غزة ، مما يجعلنا قلقين على الوضع الوبائي في قطاع غزة .

وتابعت الوزيرة "مؤشرات الوضع الصحي أفضل من الأشهر الماضية ، مرجحة ان يكون سبب انخفاض الاصابات إلتزام المواطنين واتباع الاجراءات الوقائية .

وأوضحت الوزيرة :"لدينا مخاوف حقيقية من وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية من فيروس كورونا، على اعتبار أنهما أكثر فتكًا.

وبشان اللقاح وقالت الكيلة: إنه سيصل 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي خلال شهر آيار/ مايو الجاري على دفعات.

وكان مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة حذر بالأمس من أن قطاع غزة سيواجه أيام صعبة في العشر الأواخر من شهر رمضان وفترة الأعياد.

وقال العبادلة في تصريح لإذاعة صوت القدس:" نحن مقبلين على أيام صعبة في ظل الاكتظاظ الكبير من قبل المواطنين في العشر الأواخر من رمضان، وفترة العيد والزيارات الاجتماعية، وهو ما ينعكس على المنحنى بشكل سلبي.

وأشار العبادلة، إلى أن المنحنى الوبائي انخفض، مستدركاً:"لكن ليس هو المطلوب، وما زال لدينا حالات ما بين خطيرة وحرجة أكثر من 215 حالة، كما أن متوسط حالات الوفيات من 8-10 يومياً."

وأكد العبادلة، أن الاجراءات التي فرضت الفترة الماضية كان لها تأثير على المنحنى وأدت لانخفاض اعداد المصابين.

وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والابتعاد عن الازدحام أثناء فترة التسوق خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان.

وشدد العبادلة على أن الحالة تتطلب مسؤولية من قبل الجميع للعبور بسلام من الموجة الثانية، وحمايةً من موجات أخرى خاصة الطفرة الهندية التي قد تدخل في أي وقت لقطاع غزة.