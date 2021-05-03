الأوقاف المصرية : قرار بمنع صلاة التهجد في المساجد والاكتفاء بالتراويح

أصدر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، قراراً بمنع صلاة التهجد في المساجد، والاكتفاء بصلاة التراويح فقط، محذرا العاملين بالوزارة من مخالفة هذا القرار.

وقال وزير الأوقاف المصري "سيتم إنهاء خدمة من يسمح من العاملين بالوزارة بإقامة صلاة التهجد في المساجد أو ملحقاتها أو محيطها أو يشارك في أداء صلاة التهجد في أحد هذه الأماكن المشار إليها.

وقال وزير الأوقاف: «صلوا صلاة التهجد في بيوتكم»، موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا.

ضوابط صلاة القيام فى رمضان لهذا العام فيما يلى:

1.ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي

4. استمرار عدم فتح دورات المياه

5. استمرار عدم فتح الأضرحة

6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.