الطقس في فلسطين : أجواء حارة

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان الطقس اليوم الاثنين 3/5/2021 ، يشهد ارتفاعاً آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الثلاثاء 4/5/2021 ، يكون الطقس حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء 5/5/2021ء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس 6/5/2021، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.