أجمل تكبيرات عيد الفطر 2021

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2021، يبحث المسلمون حول العالم عن تكبيرات عيد الفطر مكتوبة، وطريقة أداء صلاة العيد في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر تكبيرات العيد مكتوبة، وكيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2021.

وتوضح الشريعة الإسلامية أن تكبيرات العيد (عيد الفطر، وعيد الأضحى) المباركين، سنة مؤكدة عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، ويبحث المسلمون في أواخر شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد عن تحميل تكبيرات العيد على اليوتيوب.

تكبيرات العيد مكتوبة

اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، الله أكْبَرُ الله أكبر ولِلَّهِ الحَمْدُ، الله أكبرُ كبيراَ، والحمدُ للَّه كثيراَ، وسُبْحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاَ، لا إلهَ إلا اللهُ وحده، صدَقَ وعده،

ونصرَ عبدَه، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلا إيَّاه،

مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرا.

وقت تكبيرات عيد الفطر

إن وقت تكبيرات عيد الفطر تبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، وتنتهي عند خروج الإمام إلى مصلى العيد للصلاة،

وقال الإمام الشافعي، رحمه الله:” يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر

فرادى وجماعة في كل حال، حتى يخرج الإمام لصلاة العيد، ثم يقطعون التكبير.”

كيفية أداء صلاة العيد

تكون صلاة العيد ركعتان، تؤدى مثل أية صلاة؛ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: “صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غيرُ قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى.”

ويكون الاختلاف بين صلاة العيد وأية صلاة أخرى في التكبير،

فيكبر في الركعة الأولى سبع مرات غير تكبيرة الإحرام، أي 8 مرات،

ويكبر في الكعة الثانية خمس مرات، غير المرة التي يقولها الإمام عند القيام من السجود؛

فعن السيدة عائشة، رضي الله عنها: “التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.”

وبعد الانتهاء من الصلاة يلقي الإمام خطبة على الناس يعظهم فيها؛

فعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال:

“كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف”.

رسائل قصيرة للتهنئة بعيد الفطر

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنت بألف خير.

مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت أقول كل عام وأنتم بخير .

اسأل من أعد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد .

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الإسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

تهنئة مليئة بالورد والفل أرسلها قبل العيد ما يهل لكي أكون قبل الكل.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس كل سنة وأنت أسعد الناس.

رابط تحميل تكبيرات العيد MP3 من هنا