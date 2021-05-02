سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3 مايو 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم أسعار الذهب في السعودية في هذا المقال، حيث تهم عدد كبير من المتابعين، وبعد ان وجدنا عدد كبير من عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب، لذلك سنقدم لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3 مايو 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين فيما يتعلق باسعار الذهب والعملات، وهذا المقال خصصناه للحديث عن موضوع اسعار الذهب في السعودية بمختلف العيارات، وهو موضوع يهم الكثيرين، لمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3 مايو 2021

وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين كالتالى:

​ سعر الذهب عيار 24= 213.47 ريال بما يعادل 56.92$

سعر الذهب عيار 22= 195.68 ريال بما يعادل 52.17$

سعر الذهب عيار 21= 186.79 ريال بما يعادل 49.80$

سعر الذهب عيار 18=160.10 ريال بما يعادل 42.69$

سعر الذهب عيار 14= 124.52 ريال بما يعادل 33.20$

سعر الذهب عيار 12 = 106.73 ريال بما يعادل 28.46$

سعر أوقية الذهب= 6.639 ريال بما يعادل 1,770$

سعر جنيه الذهب= 1.494 ريال بما يعادل 398.42$

سعر كيلو الذهب =213.466 ريال بما يعادل 56,916$