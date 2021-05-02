بالفيديو شاهد: أول فيديو يوثق عملية إطلاق النار البطولية في نابلس

أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو يوثق عملية نابلس البطولية التي أصيب فيها ثلاثة جنود "إسرائيليين"
وأصيب 3 جنود "إسرائيليين" اثنين منهم بجراح خطيرة، خلال عملية اطلاق نار فدائية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت ما تُسمى "نجمة داوود الحمراء" أن 3 جنود أصيبوا بالرصاص بينهم حالتين بحالة حرجة جدًا عند حاجز زعترة جنوب نابلس.
فيما ذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن نجمة داوود نقلت المصابين إلى مستشفى بيلنسيون لتلقي العلاج اللازم.
עוצר בתחנה, פותח את הדלת ויורה: תיעוד פיגוע הירי בצומת תפוח@daniel_elazar pic.twitter.com/y4RKX3x1pr— כאן חדשות (@kann_news) May 2, 2021