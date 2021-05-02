بالفيديو شاهد: أول فيديو يوثق عملية إطلاق النار البطولية في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
02 مايو 2021
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أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو يوثق عملية نابلس البطولية التي أصيب فيها ثلاثة جنود "إسرائيليين"

وأصيب 3 جنود "إسرائيليين" اثنين منهم بجراح خطيرة، خلال عملية اطلاق نار فدائية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت ما تُسمى "نجمة داوود الحمراء" أن 3 جنود أصيبوا بالرصاص بينهم حالتين بحالة حرجة جدًا عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

فيما ذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن نجمة داوود نقلت المصابين إلى مستشفى بيلنسيون لتلقي العلاج اللازم.

 

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