محكمة الاحتلال تُرجئ مداولات هدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح للخميس

أفاد وسائل اعلامية مساء اليوم الأحد 2-5-2021 أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أرجئت مداولاتها حول هدم عدد من منازل المقدسيين في منطقة حي الشيخ جراح إلى يوم الخميس المقبل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت عدد من منازل الفلسطينيين بقرار الهدم وطالبت سكانها بالرحيل فورًا تمهيدًا لهدمها الا ان المقدسيين نظموا مظاهرات واعتصامات أمام منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح لحماية 4 منازل مهددة بالهدم.

وقد هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم بعدما أعلنوا الاعتصام المفتوح لحماية المنازل من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.

ويواجه حي الشيخ جراح في القدس المحتلة خطرًا كبيرًا لمخططات التهجير الإسرائيلية منذ عام 1972 حتى اليوم، حيث يحاول المستوطنين تهجير المقدسيين من منازلهم بهدف الاستيلاء عليها.