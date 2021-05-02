طريقة سهلة لعمل كعك العيد 2021، ويقدم لكم موقع فسطين اليوم الاخباري اليوم طريقة اعداد كعك العيد، ومع اقتراب عيد الفطر السعيد، يحرص الكثير من الناس على اعداد حلوى الكعك، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن طريقة الكعك، قمنا بإعداد هذا المقال الذي يتحدث عن الكعك.

طريقة سهلة لعمل كعك العيد 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بوصفات الاطعمة والمشروبات والحلويات، واليوم يقدم لكم طريقة اعداد الكعك بطريقة سهلة وتسطيع جميع ربات البيوت تجهيزها، ولمعرفة طريقة الكعك تابع المقال حتى النهاية.

طريقة سهلة لعمل كعك العيد 2021

المقادير: حسب الحاجة وحسب عدد الافراد

اليكم طريقة عمل الكعك في العيد:

1- نقوم بتجهيز الدقيق و الملح في طبق للعجن ثم رش السمسم مع الدقيق دون تقليب ثم سكب الزبدة السائلة بحيث تكون الزبدة دافئة.

2- نقوم بتقليب وعجن الدقيق باستخدام ملعقة ويفضل أن تكون الملعقة خشبية ونستمر بالتقليب لبضع دقائق حتى تصبح العجينة باردة.

3- نترك الملعقة ونعجن عن طريق الأصابع واليدين تدريجياً ونستمر إلي أن يتشرب الدقيق الزبدة ونتركها جانباً

4- نقوم بتحضير الخميرة مع نصف كأس من الماء مع السكر ونقلبهم معاً ثم نضع خليط الخميرة على العجين ودمجها مع العجين مرة أخري باليدين ونضع غطاء محكم الغلق حتى تستريح.

5- نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع دائرية صغيرة ونقوم بوضع نقوش بإستخدام ملقط خاص بالكعك ونضع الكعك في صواني ونتركهم إلي أن تختمر العجينة ويزداد الحجم.

6- نقوم بادخال الكعك الفرن لمدة عشر دقائق حتى النضج وبعد خروجه يتم وضع السكر البودرة عند التقديم.

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