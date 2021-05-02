موعد عيد الفطر المبارك في مصر وصلاة العيد في القاهرة

ووفقا للحسابات الفلكية المصرية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد ، من المقرر ان يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو "عيد الفطر المبارك" ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا ووفقا للحسابات الفلكية ، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.