صحة غزة : 9 وفيات و"233" إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 2/5/2021 ، عن تسجيل 9 حالات وفاة وتسجيل "233" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 879 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 309 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 216 حالة، مشيرة ً الى ان اجمالي الوفيات في القطاع منذ بداية الجائحة 908 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الى تعافي 655 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرفع عدد المتعافين88738 حالة ، موضحةً ان اجمالي تراكمي للمصابين 101703 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 12057 حالة.

وعن التطعيمات، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37342 شخص