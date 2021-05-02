فضل وعلامات ليلة القدر

يبحث المسلمون في العالم عن أهم فضائل ليلة القدر وعلاماتها ، مع دخول العشر الأواخر وقرب انتهاء شهر رمضان الفضيل، ودعاء هذه الليلة المباركة، أهم ما يبحث عنه المسلمون الآن

أفضل الليالي

سميت بليلة القدر بمعنى القدر والشرف ، تُكتب فيها المقادير، وهي الليلة التي أنزل الله بها القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، ويترقب أن تصادف في الليالي 21 و23 و25 و27 و29 من شهر رمضان

وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ، وأنه يُقضى فيها ما يكون خلال العام فيها يٌفرق كل أمر حكيم

فضلها، أخبرنا الله تعالى في اللوح المحفوظ أن ليلة القدر خير من ألف شهر ، ومن أدركها فهو ذو حظ عظيم، فكم من سعيد في هذه الدنيا قد نال سعادته بفضل دعائه في هذه الليلة المباركة، التي تعد أفضل الليالي

يجب الإكثار من أدعية ليلة القدر، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف، يعظمون هذه العشر الأواخر من رمضان ويجتهدون فيها بأنواع الخير

من علامات ليلة القدر أيضًا ظهور القمر مثل شق جفنة أي نصف قصعة (رويترز)

علامات ليلة القدر

وردت علامات ليلية في أحاديث شريفة، وهنا نشير لـ 4 علامات رئيسية لليلة القدر، قد تصادف إحداها الليالي الوترية (الفردية) في العشر الأواخر من رمضان

العلامة الأولى: تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، فقد قال رسول الله (صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع) رواه مسلم

العلامة الثانية: يطلع القمر فيها مثل (شق جفنة) أي نصف قصعة ، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله فقال (أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة) رواه مسلم

العلامة الثالثة: ليلة معتدلة لا هي حارة ولا باردة ، فقد قال فيها الرسول (ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة) رواه ابن خزيمة وصححه الألباني

العلامة الرابعة: ليلة قوية الإضاءة ولا يُرمى فيها بنجم، أي: لا ترى فيها الشهب التي ترسل على الشياطين، وقد ثبت عند الطبراني بسند حسن، أن النبي قال (إنها ليلة بلجة -أي: منيرة- مضيئة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم)

من علاماتها أيضًا: انشراح النفس وطمأنينة القلب بالإضافة لسكون الرياح وصفاء السماء

من علامات ليلة القدر أنها معتدلة لا هي حارة ولا.....