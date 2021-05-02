مرور غزة تسجل 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

سجلت دائرة حوادث الطرق في شرطة المرور بغزة، ثلاثة حوادث سير نتج عنها اصابتين، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت شرطة المرور، في نشرة حالة الطرق، اليوم الاحد، بأن محافظات القطاع تشهد حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

واعلمت أن حركة السير على مفترق أبو خضرة عادت إلى طبيعتها ولا يوجد أي إغلاق لفتحة الجزيرة بدءا من اليوم.

ونوهت الشرطة، إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.

ووضعت الشرطة، رقم هاتفها على تطبيق واتس أب لاستقبال شكاوي وملاحظات واستفسارات المواطنين وهو (00972594100640).