طالع تفاصيل حالة "طقس فلسطين" اليوم الاحد

تبقى درجات الحرارة اليوم الاحد الموفق 2-5-2021، أعلى من معدلاته السنوية بنحو 4-6 درجات، دون أي تغيير يذكر، فيما تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً مع سحب متفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، وفق لموقع "طقس فلسطين".

غدًا الاحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً مع سحب عالية متفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.