طريقة ومواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 2021-1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، آلية التسجيل في الجامعات السعودية ،والتي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، للاستعداد للانتهاء من الدراسة في مرحلة الثانوية العامة والالتحاق بالجامعة، وسنقدم لكم أيضا في ادنى المقال شروط التقدم إلى الجامعات في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين.

توقيت تسجيل في الجامعات السعودية 2021

يتم فتح باب التسجيل في الجامعات السعودية كل عام بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة، والاختبارات التي يتم إجراؤها حتى يتم التأهيل لدخول الجامعة، على سبيل المثال: اختبارات القدرات والمهارات، واختبارات التحصيل أيضاً، إذ أن اختبارات الثانوية العامة ليست هي فقط المؤهل الذي يمكّن الطالب من الالتحاق بالجامعة والالتحاق بتخصص ما بها، بل يتم إجراء اختبارات أخرى للتعرف على المهارات العقلية التي يمتلكها كل طالب.

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العوامل التي تمكّن من قياس مستوى هذه المهارات، لمعرفة الدراسة الجامعية التي تلائم مستوى مهارات وقدرات الطالب، وكل جامعة تقوم بتحديد موعد تسجيل خاص بها مختلف عن الجامعة الأخرى.

يشار إلى أنه لم تقم أي جامعة داخل المملكة بالإعلان عن مواعيد التقديم في الجامعات رسمياً للعام الدراسي المقبل 2022/ 1443، ولكن هنالك احتمالية كبيرة أن تقوم بإقرار المواعيد للتسجيل خلال الفترة القادمة.

طريقة القبول والتسجيل في الجامعات السعودية 1443

تقوم كل جامعة من جامعات المملكة بوضع مجموعة من الاشتراطات، التي يلزم أن تتوافر في جميع الطلاب الذين يرغبون في الدخول إلى أي من البرامج الأكاديمية التي تقوم هذه الجامعات بتقديمها، فضلاً عن تحديد آلية نسبة القبول في الجامعات السعودية كل عام.

وإذا لم يتم توافر أحد الشروط اللازمة لأحد الطلاب، فيتم رفض طلب التسجيل في الجامعة لذلك الطالب، وتقوم كل جامعة بالإعلان عن الشروط الخاصة بها عند القيام بتحديد المواعيد الخاصة بالتسجيل للجامعة.

ولكن توجد الكثير من الشروط التي يجب توافرها بشكل عام في كافة الجامعات والتي لا يجب التخلف عنها، وهذه الاشتراطات كما يأتي:

أن يكون الطالب الذي يرغب في التسجيل بالجامعة حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

وأن لا يمر على الحصول على شهادة الثانوية العامة خمس سنوات.

اجتياز الاختبار التحصيلي بنجاح، ضمن أهم شروط تسجيل الجامعات السعودية للقبول.

اشتراط اجتيازه اختبار القدرات بنجاح.

الحصول على النسبة التي تمكن الطالب من الالتحاق بالتخصص الذي يريده.

يعامل الطلاب غير السعوديين من أم سعودية مثل الطلاب السعوديين.

بحالة كان الطالب أجنبياً، فيجب أن يتم ضمه إلى الخمسة بالمائة التي تحددها كافة الجامعات ضمن المقبولين بالجامعة.

ويذكر أنه، إذا كانت شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب من خارج المملكة، فيلزم أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم السعودية.