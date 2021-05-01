اعتقال 4 شبان بالقدس بعد قمع الاحتلال لتظاهرة في الشيخ جراح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، 4 من الشبان المقدسيين المشاركين في مسيرة ضد سياسة الاستيطان العنصري وتهجير السكان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات من الأهالي تجمعوا في مسيرة حاشدة بحي الشيخ جراح ضد تهجير 7 عائلات مقدسية، وتسليم منازلها للمستوطنين مطلع الشهر المقبل.

وقمع الاحتلال المشاركين بالمسيرة بشكل عنيف، واعتقل 4 منهم عرف من بينهم الشابان عمر أبو اسنينة، وأنس جبارين، فيما اعتدى على آخرين بالضرب ومنع المسيرة من إكمال طريقها.

يشار انه تعيش العائلات المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح في منطقة "كرم الجاعوني"، وهم لاجئون هجروا من أرضيهم وقراهم عام 1948، ويعيشون في مدينة القدس.