رابط فحص المنحة القطرية الجديد للاسر الفقيرة لتوزيع 100 دولار عن شهر 5- 2021 .. اسماء جديدة

موعد صرف المنحة القطرية شهر 5 مايو 2021 ، ورابط الفحص المنحة القطرية الجديد توزيع 100 دولار وآلية توزيعها ، ولقد قمنا بعد رصد عمليات بحث واسعة على مواقع الانترنت كتابة هذه المقالة التي توضح من خلالها موعد ورابط الفحص إضافة إلى خطوات التسجيل في المنحة القطرية وعدد المستفيدين وشروط استلام المئة دولار ، في حين، تأتي المنحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة ارتفاع نسبة البطالة والفقر والفقر المدقع ولاقت هذه المقالة اهتمام كبير من قبل المستفيدين الذين يترقبون نشر الرابط .

ويحرص فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالات مثل موعد صرف المنحة القطرية شهر 5 مايو 2021 ، ورابط الفحص المنحة القطرية الجديد لتوزيع 100 دولار ، حتى يتمكن المستفيدين معظمهم من الاسر المتعففة والبالغ عددهم 100 ألف مستفيد، من الاستعلام عن أسماءهم في المنحة القطرية الدفعة الجديدة .

ونشير هنا إلى أنه حتى اللحظة لم تعلن وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بغزة عن إضافة أسماء جديد ضمن كشوفات المنحة القطرية الدفعة الجديدة ، ونؤكد لكم حال تم نشر رابط المنحة القطرية شهر 5 سوف نرفقه لكم هنا.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 5- 2021 :

أعلن رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي الخميس الموافق 29/4/2021، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع القادم وستوزع قبل عيد الفطر.





وكانت أنباء قد تحدثت بالأمس عن تأجيل الاحتلال لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة.

وكان السفير العمادي : قد قال إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.