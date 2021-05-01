تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الثلاثة ايام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار وجاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الثلاثاء الجو حارا نسبيا الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.