دائرة الانتاج الفني في حماس تستنكر الزج باقطاع غزة في مسلسل "موسى" المصري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:27 م
01 مايو 2021
مسلسل موسى
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ادانت دائرة الإنتاج الفني في حركة المقاومة الإسلامية حماس زجّ اسم قطاع غزة في المسلسل المصري (موسى) والذي يبثّ في رمضان هذا العام على القنوات المصرية.

و اوضح بيان حماس بأن المخرج "محمد سلامة" والممثل المصري "محمد رمضان" تعمدا الإساءة للشعب الفلسطيني وإيقاد نار الفتنة بين الاشقاء، حيث تعمد منتجو المسلسل إلى وصف قطاع غزة بأنّه وكر لتهريب المخدرات.

و اعربت دائرة الانتاج الفني عن شجبها و استنكارها لهذه الإساءة، معتبرة أنّها تستوجب الاعتذار من أهل فلسطين وأهل قطاع غزة المحاصرين منذ أربعة عشر عاماً والذي أثبت أنه منارة للمقاومة والصمود

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