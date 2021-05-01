دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021 مكتوب

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 2021، يبحث الكثير من المسلمين عن ادعية شهر رمضان بشكل يومي، و تواصل وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" نشر الادعية المتنوعة اليومية لشهر رمضان 2021، و تنشر لكم دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان المبارك 2021، نظرا لاهتمام المواطنين بها وتداولها بشكل يومي ، والبدء اليوم بالعد العكسي في الدخول في العشر الاواخر من رمضان .

حيث تنشر اليوم دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021، لا سيما ان شهر رمضان اقترب من العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان2021

"اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ "

ثواب هذا دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2021

إن كنت متخوف من الدعاء بهذه الصيغة، فقد أجاز العلماء الدعاء بأي صيغة، وبأي لغة، شريطة ألا يتضمن الدعاء ما يدعو إلى الإثم والعدوان والمعصية وقطع الأرحام، أما بشأن ما ورد حول ثواب هذا الدعاء، فذكر تقي الدين الكفعمي ثوابه فقال:

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021

اللَّهُمَّ يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا وَحَالَ المُسْلِمِيِنَ مِنْ حَالٍ إِلَى أَحْسَنِ حَالٍ،

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ،

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إثم،

وَالغَنِيِمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليلة المباركة،

وألطف بنا في هذه الليلة المباركة، وأجرنا من النار في هذه الليلة المباركة،

وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة.

يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليلة المباركة،

وألطف بنا في هذه الليلة المباركة، وأجرنا من النار في هذه الليلة المباركة،

وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة.

اَللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، واقضِ لي فيهِ الحوائِجَ والآمالِ يا مَنْ

لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ والسُّؤالِ، يا عالِماً بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ

عَلى مُحَمَّدٍ وآلة الطّاهرينَ.