لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يستهدف 16 صحفياً ويعتقل 6 آخرين خلال ابريل المنصرم

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر نيسان/ابريل 2021، نحو ( 62 ) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها ( 49) انتهاكاً اسرائيلياً، و(5) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية، عدا عن تسجيل أكثر من ( 8 ) حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس الرواية الفلسطينية .

انتهاكات إسرائيلية

وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال نيسان/ ابريل2021 ، في استهداف واعتداء قوات الاحتلال على ( 16) صحفياً كانت ذروة الاعتداءات والإصابات، خلال تغطيتهم المسيرات والاحتجاجات والهبة الجماهيرية في مدينة القدس المحتلة .

وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد (6) من الصحفيين وهم: الصحفي علاء الريماوي(لا يزال معتقل، الصحفي محمد عتيق(لا يزال معتقل)، الصحفي قتيبة قاسم( لا يزال معتقل)، الكاتب مفيد جلغوم (لا يزال معتقل)، وخالد مطير(افرج عنه)، صابرين دياب(افرج عنها)، فيما استدعت قوات الاحتلال عدد(3) من الصحفيين هما منى القواسمي، ومعاذ حامد والذي تم التحقيق معه من قبل الموساد الإسرائيلي في مدريد، والصحفي مصعب سعيد.

الى ذلك أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية احكاماً، وجددت قرار الاعتقال الإداري، ومددت اعتقال أكثر من(5) حالات وهم: تمديد اعتقال الصحفي علاء الريماوي، تجديد اعتقال إداري للمرة الثالثة بحق الصحفي الأسير أسامة شاهين لمدة شهرين، اصدار قرار اعتقال اداري بحق الصحفي علاء الريماوي لمدة 3 اشهر، وتثبيت الاعتقال الإداري للصحفي الريماوي، وفرض إقامة جبرية ضد الصحافية صابرين دياب.

وبشأن حملات المداهمة والتفتيش، سجل التقرير (3) حالات مداهمة لمنازل الصحفيين والتفتيش والعبث بمحتويات المنزل لك من منزل الصحفي خالد مطير، وصابرين دياب، وعلاء الريماوي، فيما صادر الاحتلال عدد(4) من المقتنيات الشخصية والمعدات الصحفية سواء خلال عمليات تفتيش منازل الصحفيين أو خلال منعهم عن ممارسة عملهم المهني.

وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال من جانب وانتشار وباء "كورونا" ، حيث سجل التقرير(8 ) حالات، تم خلالها منع الصحفيين عدة مرات من تغطيات الهبات الجماهيرية في القدس المحتلة، ومنع إقامة مؤتمر للانتخابات ومنع الصحفيين من الوصول الى المؤتمر في القدس المحتلة.

كما سجل التقرير(4) حالات مضايقات وتعذيب داخل سجون الاحتلال بحق الصحفي علاء الريماوي والذي تم نقله لسجن عوفر وزجه في العزل الانفرادي، وخضوعه للتحقيقات القاسية وسط معاملة مشينة ومهينة له وحرمانه من النوم مما أدى الى تدهور حالته الصحية ونقله الى المستشفى، خاصة انه يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وتفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيودا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لمحاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر إبريل/نيسان2021 اكثر من (8 ) حالات منع للصحفيين من النشر واغلاق حساب، ووضيع قيود للنشر بحجة مخالفة التعليمات.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين،(5) حالات من الانتهاكات تمثلت في عقد جلسة محاكمة لعدد(2) من الصحفيين من قبل محكمة السلطة في الضفة المحتلة، وهما عبد الرحمن ظاهر، وانس حواري، فيما سجل(1) حالة تجسس قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أجهزة هواتف وحسابات الصحفيين ، وفي قطاع غزة تم تسجيل حالة(1) اعتداء بحق الصحافية رواء مرشد، و(1) استدعاء بحق الصحفي صخر أبو عون.