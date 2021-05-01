تفاصيل..سجن فلسطيني في سجن غوانتانامو ورفع دعوة قضائية لمحاكمة 5 دول !

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية امس الجمعة، تقريراً عن فلسطيني سجين في غوانتانامو لجأ إلى الأمم المتحدة لملاحقة عدد من الدول، يقول إنها شاركت في احتجازه تعسفياً وتعذيبه.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لـ"جوليان بورغر" من واشنطن، أنّ السجين رفع شكواه أمام "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة، ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وخمس دول أخرى لدورها في برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) لاحتجاز وتسليم المشتبه في صلتهم بالإرهاب، باستخدام "مواقع سرية" في أنحاء متفرقة من العالم.

وتابعت، أنّ زين العابدين محمد حسين، وكنيته أبو زبيدة، قضى 19 عاما في سجن غوانتانامو دون محاكمة. وهو فلسطيني نشأ في السعودية واعتقل في عام 2002 وسُلّم إلى السي آي ايه، على أنه من قيادات تنظيم القاعدة.

ولكن المخابرات الأمريكية خلصت في عام 2006 إلى أنه لم يكن حتى عضوا في التنظيم، ومع ذلك، بقي في سجن غوانتانامو، دون أمل في الإفراج عنه.

وأكدت، تابع في شكواه إلى الأمم المتحدة إنه احتجز تعسفيا وتعرض للتعذيب في سجون سي آي ايه في تايلاند وبولندا والمغرب وليتوانيا وأفغانستان، وفي سجن غوانتانامو الأمريكي.

ووأوضحت، أنّه يشتكي بريطانيا أيضا بتهم المشاركة في تسليمه إلى السي آي ايه وتعذيبه وتسجيل معلومات عنه تعرف أنها انتزعت منه تحت التعذيب.

وطالب، فريق دفاع أبو زبيدة، البالغ من العمر 50 عاما، باعتذار الدول المعنية ودفع تعويض له عن قضاء 19 عاما في السجن دون محاكمة.

وأشارت هيلين دافي ممثلة هيئة الدفاع إن هذه القضية ستضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام امتحان لأنها أعلنت في السابق أنها ملتزمة باحترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان.