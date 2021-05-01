أخر المعلومات بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ..وسبب تأخير الصرف؟

أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله اليوم السبت 5/1/2021 ، ان الوزارة تبذل جهود حثيثة مع وزارة المالية برام الله لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل انتهاء شهر رمضان المبارك ، دون تحديد موعد الصرف .

وقال الديك خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، "ننتظر ان يتم تبليغنا من وزارة المالية بموعد الصرف" ، معتبراً ان المالية مكلفة بتوفير 137 مليون دولار من الدفعة المالية الحالية دون أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي .

وبين ان سبب عدم دفع الاتحاد الأوروبي الدفعة الحالية يعود لوجود قانون جديد بشأن تقديم المساعدات ، وهناك اجراءات تشريعية يتم بحثها لتحويل دعمهم للعالم ، موضحاً ان الدفعة الحالية والقادمة والتي ستصرف من مستحقات الشؤون الاجتماعية ستكون من مالية رام الله .

وبشأن وجود اسماء جديدة ، قال ان كافة الاجراءات يتم الحديث عنها بعد تحديد موعد الصرف من المالية ،مؤكداً وجود أسماء جديدة ستضاف ، بالإضافة الى ان هناك بعض الأسر سيتم اعادتها وخاصة من المحجوبين .

ويشار الى ان متلقي مخصصات الشؤون الاجتماعية يعيشون حياة اقتصادية صعبة للغاية وخاصة بعد تأخر موعد صرف المخصصات للشهر الخامس على التوالي منذ بداية شهر رمضان دون تحديد أي موعد للصرف .