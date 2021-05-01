شهية المستثمرين تتراجع لاقتناء الذهب عالمياً ...والسبب؟

تراجع الطلب على الذهب خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، وسط انخفاض شهية المستثمرين لاقتناء الذهب مع تحسن الظروف الاقتصادية بعد اكتشاف لقاحات كورونا ، وفقا للبيانات التي اظهرتها بيانات مجلس الذهب العالمي.

وبين مجلس الذهب العالمي ،إن التدفقات الخارجة للصناديق المتداولة قادت هبوط الطلب، إلا أن تحسن طلب المستهلكين الأفراد قدم بعض الدعم.

وهبطت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية من الذهب بمقدار 177.9 طناً خلال الربع الأول من 2021، بضغط ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتحسن أداء الدولار.

وانخفض سعر الذهب المقوم بالدولار بنسبة 10 بالمئة نهاية مارس/ آذار الماضي.

نمو الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية شهدت نموا على الطلب في الربع الثالث على التوالي، وبلغ الاستثمار في هذه المنتجات 339.5 طناً، وهو أعلى ربع منذ الفصل الأخير 2016.

وأورد التقرير أن الطلب على المجوهرات حقق انتعاشاً قوياً قياساً على الربع الأول 2020 الذي عانى من الإغلاق.