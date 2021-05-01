لجنة أممية توافق على شكوى فلسطينية ضد "إسرائيل"

وافق غالبية أعضاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة أمس الجمعة، على شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق ابناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

ووفقًا لبيان وزارة خارجية السلطة فإن الشكوى تتعلق بـ "انتهاكات "إسرائيل" الممنهجة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأوضحت خارجية السلطة أن اللجنة خلصت لاعتبار التمييز العنصري الاسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسة عامة ونهجًا متواصلًا يجب التصدي له والتخلص منه، مؤكدة أن ما يُسمى بجهاز القضاء الاسرائيلي جهاز متواطئ في ارتكاب هذه الانتهاكات، كما أنه يخدم شرعنة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان".

وطالبت الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية لإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد شعبنا الفلسطيني.

يُشار إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري هيئة تابعة للأمم المتحدة مكونة من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.