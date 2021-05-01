النشطاء لرئيس السلطة: تعزية "الإسرائيليين" خيانة عظمى للدم الفلسطيني

اثارت الصورة المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تعزية رئيس السلطة محمود عباس، لرئيس الاحتلال الإسرائيلي بالقتلى الإسرائيليين في حادثة جسر الجرمق خلال احتفال ديني، غضبًا واسعًا بين النشطاء الذين اتهموا عباس بخيانة الدم الفلسطيني.

وهاجم النشطاء الفلسطينيين والعرب، رئيس سلطة رام الله محمود عباس بشكل عنيف بعد تداول صورة التعزية متهمين عباس بأنه "إسرائيلي أكثر من الاسرائيليين أنفسهم"، كما أكدوا أن هذه التعزية لا تمثل الى كابتها فقط ولا تمثل أصغر طفل فلسطيني.

يُشار إلى أن ما تُسمى بوزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن مقتل 45 "إسرائيليًا من المتدينين المتشددين" اثناء التدافع في احتفال ديني أقيم في منطقة جسر الجرمق شمال غربي الجليل مساء يوم الخميس 29-4-2021.

وكانت قناة "كان الإسرائيلية" أكدت أن عباس بعث رسالة إلى رئيس "الكيان الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين مقدمًا فيها التعزية حيث جاء فيها ما يلي:

فخامة السيد رؤوفين ريفلين رئيس دولة إسرائيل

نتقدم لفخامتكم بالتعازي والمواساة، بضحايا حادث التدافع أثناء الاحتفال الديني، والذي أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم، داعين الله بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء للمصابين، ولكم ولذوي الضحايا بالصبر وحسن العزاء.

تعزية عباس استفزت العرب لا سيما الجزائريين بشكل كبير جدًا حيث كتبت ضحى حسين على حسابها في تويتر: تعزية محمود عباس لـ اسرائيل (التعزية لا تعبر الا على كاتبها - الحكومة لا تمثل الشعب الفلسطيني - طعنة جديدة في خاصرة الفلسطينيين - لم تعزي الضحايا الفلسطينيين الذي قتلهم الاسرائيل قبل ايام - فلسطين قضيتي وقضية كل ح".





تعزية محمود عباس لـ اسرائيل



1 التعزية لا تعبر الا على كاتبها

2 الحكومة لا تمثل الشعب الفلسطيني

3 طعنة جديدة في خاصرة الفلسطينيين

4 لم تعزي الضحايا الفلسطينيين الذي قتلهم الاسرائيل قبل ايام



فلسطين قضيتي وقضية كل حر — أ/ ضحئ حسين (@doha_abo_ras) April 30, 2021

الناشط اسماعيل الشوابكة علق على حادثة التعزية حيث قال: "عباس وعصابته السوداء وفتحيه الجواسيس يبعث برقية تعزية بموت المتطرفين الصهاينة قتلت الشعب الفلسطيني هذا المخرفن من اي طينه".

عباس وعصابته السوداء وفتحيه الجواسيس يبعث برقية تعزية بموت المتطرفين الصهاينة قتلت الشعب الفلسطيني هذا المخرفن من اي طينه pic.twitter.com/64TXV3DvxF — اسماعيل الشوابكة (@tBcOnIg4HTL6twj) April 30, 2021

اما الناشط مصعب الخراسيس، قال متسائلًا: "في تعزية عباس والملك عبدالله والمسؤولين العرب بضحايا التدافع على جسر جبل الجرمق بصفد المحتلة، ما رأي هؤلاء الزعماء أمام عزم السلطات الإسرائيلية تنفيذ جريمة نكراء بحق مئات السكان العرب بحي الشيخ جراح بالقدس حيث تنوي هدم منازلهم وترحيلهم منها؟؟".

في تعزية عباس والملك عبدالله والمسؤولين العرب بضحايا التدافع على جسر جبل الجرمق بصفد المحتلة..



ما رأي هؤلاء الزعماء أمام عزم السلطات الإسرائيلية تنفيذ جريمة نكراء بحق مئات السكان العرب بحي الشيخ جراح بالقدس حيث تنوي هدم منازلهم وترحيلهم منها..#جبل_الجرمق#انقذوا_حي_الشيخ_جراح — M.Harasis مصعب الحراسيس (@harasis2010) April 30, 2021

الناشط شعيب أبو عبدالله قال: "الاعتراف بالعدو.. ومصافحة العدو.. وتعزية العدو.. والبكاء على قادة العدو.. خيانة.. وكلها من أفعال عباس".

الإعتراف بالعدو...

ومصافحة العدو... و تعزية العدو.... والبكاء على قادة العدو...خيانة...وكلها من أفعال عباس... — شعيب أبو عبد الله (@2ZQHkm729itfSiE) April 30, 2021

وكتبت ناشطة عربية على حسابها في تويتر: "عبّاس معترف بأنّ للصّهاينة دولة على أرض فلسطين؟!!إذا لم تستح فافعل ما تشاء... عيب عليك التوقيع بصفتك "رئيس دولة فلسطين"... في فلسطين شرفاء يرفضون هكذا بيان تعزية او ما شابه".

عبّاس معترف بأنّ للصّهاينة دولة على أرض فلسطين؟!!إذا لم تستح فافعل ما تشاء... عيب عليك التوقيع بصفتك "رئيس دولة فلسطين"... في فلسطين شرفاء يرفضون هكذا بيان تعزية او ما شابه...#فلسطين pic.twitter.com/m5bbqfem0t — Bouslimi Maha (@BouslimiMahouta) April 30, 2021

الاستاذ نجاح واكيم انا استغرب انك تستغرب من تعزية محمود عباس للصهاينة وتعزية العرب لهم هذا امر طبيعي ان يعزي الصهاينة العرب اخوتهم الصهاينة العبريين محمود عباس صهيوني اكثر من الصهاينة ومصلحته فوق كل اعتبار ومستعد ان يفعل كل شيء من اجل مصلحته ومصلحة اولادة — الدكتور جمال النومان (@JamalNouman1) April 30, 2021

تعزية عباس في المستوطنين المتوفين في الجرمق!

- الذين يعزي فيهم عباس أوسخ وأحقر مما تتخيله الحقارة ذاتها، هم الذين يتجرع المقدسيون على أيديهم صنوف العذاب.

- تقول الرسالة: من أبناء شعبكم، عباس يصفهم بالشعب، بينما المؤرخ اليهودي شلومو زند …

يتبع في التعليقات pic.twitter.com/1y9o8RhHEA — يونس أبو جراد #فلسطين🇵🇸 (@YunusAbujarad) April 30, 2021

كما تقدمت مصر والإمارات والبحرين، تعازيها إلى "إسرائيل" في مقتل العشرات جراء حادث تدافع.

ووقع الحادث خلال الاحتفالات بعيد "الشعلة" (لاغ باعومير) في قرية ميرون (شمال) بعد منتصف الليلة الماضية، حيث شارك فيها آلاف الأشخاص.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 44 مستوطناً قتلوا وأُصيب أكثر من 103 آخرين، خلال حادث التدافع.

في مصر، تقدمت وزارة الخارجية بتعازيها إلى "إسرائيل" في سقوط ضحايا خلال الاحتفالات بعيد "الشعلة".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ، عبر حسابه على تويتر: "نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافع بشمال إسرائيل الذي أودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين".

وفي الإمارات، أعرب وزير الخارجية عبد الله بن زايد، عن "خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب إسرائيل وأهالي الضحايا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وتمنى ابن زايد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، "الشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث".

وفي البحرين، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "تعازيه" في ضحايا الحادث عبر برقية أرسلها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متمنيا "الشفاء العاجل للمصابين".