سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 1/5/2021- سعر البيع والشراء في غزة

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 5/1/2021 ، استقراراً وسط توقعات بأن يشهد الذهب انخفاضاً خلال الايام القادمة .

وبلغ سعر شراء الذهب في قطاع غزة نهاية الاسبوع الماضي 33 ديناراً ، في حين بلغ سعر البيع 35ديناراً.

ويبحث المواطنون بشكل دائم عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/4/2021، سواء بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب في فلسطين اليوم معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين واسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي .

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.59 شيكل $56.92

سعر الذهب عيار 22 169.21 شيكل $52.17

اسعار الذهب عيار 21 161.52 شيكل $49.80

اسعار الذهب عيار 18 138.44 شيكل $42.69

سعر الذهب عيار 14 107.68 شيكل $33.20

سعر الذهب عيار 12 92.29 شيكل $28.46

اسعار أوقية الذهب 5,741 شيكل $1,770

اسعار جنيه الذهب 1,292 شيكل $398.42

اسعار كيلو الذهب 184,588 شيكل $56,916

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, May 01, 2021 07:46 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24

29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09

22 إبريل 186.94 163.58 140.21 109.05 93.47

21 إبريل 188.61 165.04 141.46 110.02 94.31

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا