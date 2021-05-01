رقم قياسي جديد.. ارتفاع عدد اصابات ووفيات كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت 1-5-2021 تسجيل 401 ألف و993 إصابة جديدة و3523 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث اعتبره خبراء أن هذه الارقام قياسية في العالم.

وارتفع عدد الاصابات في الهند إلى أكثر من 19,1 مليون، بينما اجمالي عدد الوفيات الى 211 ألفا و853 شخصا حالة وفاة.

ويرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير، إذ أن عدد الفحوصات المخبرية في الهند ليس كافيا وأسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

وكانت السلطات الهندية خففت القيود على معظم الأنشطة في بداية العام، عندما انخفض عدد الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف في اليوم.

وسمح باستمرار التجمعات الدينية الحاشدة التي جذبت ملايين الحجاج الهندوس وبالتجمعات السياسية، حتى عندما بدأ عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد في أواخر آذار.

وفي نيسان وحده، سجلت في الهند نحو سبعة ملايين إصابة جديدة، ومع ذلك، يبقى معدل انتشار المرض بالمقارنة مع عدد السكان منخفضا نسبيا بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.