نتنياهو قد يطلب تمديد مهلته لتشكيل الحكومة وهذا موقف "رئيس" الاحتلال

توقع موقع "عبري" فجر السبت 1-5-2021 أن يطلب بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، من رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين تمديد المهلة الممنوحة له بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الموقع الإسرائيلي "واي نت" بأن تمديد المهلة المطلوبة من نتنياهو قد تستمر لما بعد فترة الحداد على مقتل 45 إسرائيليًا من المتدينين الحريديم.

ولفت الموقع أن التقديرات تشير الى أن رئيس الاحتلال ريفلين سيرفض أي تمديد لمهلة نتنياهو، علمًا بأن لم يبق لنتنياهو سوى 4 أيام من أجل تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن تبرز مسألة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل اليهود المتطرفين، خلال الاتصالات المختلفة بين الأحزاب "الإسرائيلية" المتصارعة حول تشكيل الحكومة.

وتتبادل شرطة الاحتلال الاتهامات حول فشل لجنة التحقيقات داخل الشرطة من الوصول الى نتائج، وسط ترجيحات أن يتم سحب التحقيقات منها في حال شكلت لجنة حكومية أو مستقلة.

وفي وقت سابق من مساء امس الجمعة أوضحت قناة 12 العبرية أن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، رفض مقترحًا من نتنياهو بتشكيل حكومة مشتركة بالتناوب فيما بينهما على أن يكون غانتس الأول في رئاسة الحكومة.

وأكد غانتس لنتنياهو وفقًا لما ذكرته القناة الإسرائيلية، أنه لن يشارك في أي حكومة معه وملتزم بالاستمرار مع كتلة التغيير المعارضة له.