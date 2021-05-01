سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت 1/5/2021

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت ا/5/2021 ، مقابل الشيقل استقراراً على الانخفاض الذي طرأ على سعره منذ أسبوعين .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

ويشار الى ان الانخفاض طال الدينار الاردني ، حيث بلغ سعره اليوم 4.58

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم السبت 1/5/2021 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.25

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.58

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.92