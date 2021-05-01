طقس فلسطين اليوم السبت: أجواء صيفية حارة والحرارة اعلى من معدلها العام

توقع طقس فلسطين اليوم السبت 1-5-2021 أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً مع سحب عالية في السماء.

وأوضح طقس فلسطين أن ساعات المساء والليل ستصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويوم غدًا الأحد تبقى درجات الحرارة كما هي حيث تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً مع سحب متفرقة في السماء، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما يوم الاثنين سيشهد الطقس ارتفعًا طفيفًا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً مع سحب عالية متفرقة في السماء، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما الثلاثاء المقبل يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً مع سحب عالية في السماء، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.