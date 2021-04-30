اشتية يقرر عودة جميع المستقيلين من وظائفهم للترشح للانتخابات

قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، عودة جميع الموظفين الذين قدموا استقالاتهم من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجالس البلدية والقروية لغرض الترشح للانتخابات التشريعية، لوظائفهم.

يأتي ذلك بعد تقديم إشعارات بذلك للجهات المسؤولة عنهم، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على أن يكونوا على رأس عملهم اعتبارا من صباح اليوم التالي لتقديمهم تلك الإشعارات.

و أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس مساء الجمعة مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.