الرئيس عباس يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات العامة

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.

و كان الرئيس اعلن امس الخميس أنه سيؤجل انتخابات المجلس التشريعي، مشيرا الى أنه لا يمكن أن تُجرى إلا إذا سمحت"إسرائيل" للفلسطينيين بالتصويت في القدس الشرقية المحتلة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية - الأولى منذ عام 2006 - في مايو/ أيار ويوليو/ تموز.