قوات الاحتلال تمنع فلسطينيون من أداء صلاة الجمعة في القدس

منع قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيون من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، تحت ذرائع واهية.

وقال فلسطينيون: إن "قوات الاحتلال منعتهم من صلاة الجمعة، بذريعة عدم الحصول على تصاريح خاصة".

وكانت حكومة الاحتلال، قد اشترطت حصول الراغبين بالصلاة في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما حرم الآلاف من الوصول للمسجد، في حين، لا تتوفر كميات كافية من اللقاحات في الضفة الغربية.

ويقتصر التطعيم على أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الستين، بحسب تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية.

ويتزامن منع الفلسطينيين، نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، فيما سمح الجنود بدخول عدد محدود للقدس.