صحة غزة تسجل 11 حالة وفاة و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة وفاة و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، بعد اجراء 2091 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، أنها سجلت تعافي 612 حالة جديدة من مصابي كورونا، موضحًا أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغت 100977 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 13559 حالة، والمتعافين 86523 حالة.

فيما بلغ اجمالي حالات الوفيات 895 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فقد بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 218 حالة.

وبشأن التطعيمات، ذكرت الصحة، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة نحو 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 36781 شخص