رابط الفحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار عن شهر مايو 2021 .. وشروط الاستلام

رابط الفحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار عن شهر مايو 2021 ، ومن المقرر أن تصرف لجنة إعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي مساعدات المنحة القطرية على آلاف الاسر المتعففة في القطاع ، الأسبوع الحالي ، ويترقب المستفيدين نشر رابط فحص أسماءهم ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين داخل قطاع غزة . خاصة مع اقتراب موعد العيد المبارك .

يوم الخميس الموافق 29-5-2021 ، أعلن السفير محمد العمادي عن موعد صرف مساعدات المنحة ، وهنا قمنا بوضع رابط الفحص المنحة القطرية شهر 5- 2021 ، مع ابرز الشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لاستلام 100 دولار .

فلسطين اليوم تحرص على نشر الاخبار لكل ما يتعلق بالمنحة القطرية وتهدف إلى مساعدة الاسر من الخروج من الازمة المعيشية والاقتصادية السائدة قد المستطاع ، كما هو الحال هنا ، تابع معنا حتى النهاية .

موعد صرف المنحة القطرية شهر 5- 2021 :

أعلن السفير القطري محمد العمادي الخميس الموافق 29/4/2021، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع القادم وستوزع قبل عيد الفطر.



وكانت أنباء قد تحدثت بالأمس عن تأجيل الاحتلال لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة.

وكان السفير العمادي : قد قال إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.