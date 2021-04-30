منهم أسير أمضى 18 عاما.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الجمعة، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة من الأسر في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهم:

الأسير رائد عبد الغني سليمان كنعان (44 عامًا) من قرية زيتا جنوب غرب نابلس، المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير خالد خليل موسى السيلاوي (32 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، المحكوم بالسجن 20 عامًا وشهر واحد، ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير نبيل محسن محمد أبو يابس (30 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى 8 أعوام في السجون