بالفيديو مقتل وإصابة عشرات المستوطنين إثر التدافع والتزاحم في شمال فلسطين المحتلة

قتل وأصيب عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، الليلة الماضية، إثر التدافع والتزاحم وتجمع أعداد كبيرة في مستوطنة "ميرون" المقامة على مدينة صفد المحتلة شمال الأراضي الفلسطينية.

وأفادت القناة 13 "الإسرائيلية"، بمقتل نحو 44 مستوطنًا من اليهود "الحريديم" وأصيب نحو 150 آخرين بجراح خطِرة، اليوم إثر التدافع والتزاحم في "ميرون".

وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "الحادث وقع خلال احتفالات يوم (الهيلولا) في عيد (لاغ بوعمير) لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي".

وأضاف أدى هذا التدافع والتزاحم بين المستوطنين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة جدًا في جبل ميرون (الجرمق) إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 150 آخرين حتى اللحظة بينهم حالات خطيرة وحرجة.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف من كل المحطات في شمال البلاد -محطة حيفا ونهاريا وكرمئيل. بحسب موقع "يديعوت هشينتخ".