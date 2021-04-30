لجنة الانتخابات تعلن عن إيقاف العملية الانتخابية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح اليوم الجمعة.

وقال لجنة الانتخابات في بيان صحفي، إنه كام من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.

وأعربت اللجنة أن تمنياتها لاستكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت إلى إيقاف العملية الانتخابية، جاء تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية في الاجتماع الذي عُقد مساء أمس برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس في رام الله بتأجيل الانتخابات العامة.