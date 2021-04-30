محدث بالفيديو والصور نحو 50 قتيلا و اكثر من 150 إصابة جراء انهيار جسر في احتفال للمستوطنين قرب الجليل

لقى نحو 50 مستوطنًا مصرعهم، وأصيب ما يزيد عن 150 آخرين، فجر الجمعة، جراء انهيار منصة احتفال في منطقة الجرمق بالجليل المحتل.

وقالت مصادر عبرية ان منصة انهارت في جبل الجرمق "ميرون" في صفد وتسببت بوقوع قتلى واصابات في صفوف الاسرائيلييين.

واضافت انه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الاصابات في حادث الانهيار بجبل ميرون ١٥ اصابة بين خطيرة جدا وميؤوس منها.

وذكرت مصادر طبية ان طواقم الاسعاف تقدم العلاج الاولي لعدد كبير من المصابين.

واعلنت الشرطة الاسرائيلية عن وقف السفريات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

من جانبه ، افاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء ان الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.





