من هو الأمير محمد بن طلال الذي توفي اليوم الخميس، حيث يتسائل الكثير عبر منصات البحث عن السيرة الذاتية للأمير محمد بن طلال، لذلك سنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية السيرة الذاتية لمحمد بن طلال والتفاصيل الكاملة عن حياته المهنية والعائلية.

من هو الأمير محمد بن طلال؟

ولد الأمير محمد بن طلال في 2 تشرين الأول 1940، في عمّان – الأردن، وتوفي في 29 نيسان 2021، في عمان - الأردن، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وتلقى بن طلال علومه الابتدائية في "الكلية العلمية الإسلامية" في عمّان، وله من الإخوة والأخوات: الحسن بن طلال، والحسين بن طلال، وبسمة بنت طلال، وهو عم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والابن الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف.

والتحق محمد بن طلال "بمدرسة بوسوليل" في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في "كلية بريانستون" في المملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد.

وانضم إلى الجيش الأردني وذلك في كتيبة الحرس الملكي الخاص، قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك حسين.

وتولى الأمير ولي عهد الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، من 11 آب 1952 حتى 30 كانون الثاني 1962، كما عيّن رئيسًا لمجلس شيوخ العشائر في عام 1970، وعين ممثلًا شخصيًا للملك من عام 1973 وما زال يتولى هذا المنصب.

وترأس محمد بن طلال، في فترة من الفترات اللجنة العليا للسياحة، وعُيّن أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك الراحل الحسين خلال سفره إلى الخارج.

الحياة الأسرية للأمير محمد بن طلال

تزوج محمد بن طلال في عام 1964 من الفلسطينية فريال إرشيد، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة فريال محمد، وأنجبا: الأمير طلال، الأمير غازي، وانفصلا في عام 1978.

وفي 28 حزيران 1981 تزوج من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد.