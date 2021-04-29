3 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى من مدينتي الخليل ورام الله، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لبيان نادي الأسير، دخل عمر خرواط (49 عاما) من الخليل، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، حيث يواجه العزل الانفرادي منذ بداية العام الماضي حتى اليوم.

وأصيب خرواط خلال عملية اعتقاله بجروح بليغة، واستشهد عدد من رفاقه، وتعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالسجن مدى الحياة، كما فقد والده خلال سنوات اعتقاله، ويحرم الاحتلال أحد أشقائه من زيارته منذ اعتقاله عام 2002، ويقبع حاليا في زنازين سجن "هشارون".

ودخل الأسير محمد دحنون من رام الله، عامه الـ18 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، تعرض خلالها لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، استمر لمدة شهرين، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين و20 عاما.

وتمكن خلال سنوات اعتقاله من الحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير، فيما فقد والده خلال سنوات اعتقاله، كما أن أحد أشقائه محروم من زيارته.

ودخل الأسير حاتم الجمل من الخليل، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، حيث تعرض قبل ذلك لمحاولات اغتيال، فيما أصيب خلال عملية اعتقاله بالرصاص، وحكم عليه لاحقا بالسجن 24 عاما.

وخلال سنوات أسره فقد اثنين من أشقائه، إضافة إلى شقيقته وابن شقيقه، وحرمه الاحتلال من وداعهم، كما أن أحد أشقائه لم يتمكن طوال فترة اعتقاله من زيارته سوى أربع مرات، بذريعة عدم وجود صلة قرابة، وواجه العزل الانفرادي عدة مرات.

وخلال سنوات أسره تمكّن الأسير الجمل من الحصول على درجة البكالوريوس، ويقبع حاليا في سجن "النقب الصحراوي".