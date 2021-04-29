"إسرائيل" تتخوف من هجمات ايرانية في يوم القدس العالمي

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن وحدة السايبر الخاصة لجيش الاحتلال حذرت من هجمات الكترونية "إيرانية" في يوم القدس العالمي الذي يصادف اخر جمعة في رمضان الموافق 7 مايو المقبل.

وتتوقع وحدة السايبر أن الهجمات الإلكترونية ستركز على الجانب التوعوي من خلال بث رسائل ترويجية مع تمير مواقع وهجمات كبيرة لخلق صدى جماهيري واسع في "إسرائيل" والعالم الخارجي.

واستذكرت وحدة السايبر وفقًا لصحيفة معاريف، الهجمات التي تعرضت اليه آلاف المواقع الالكترونية في اسرائيل في يوم القدس العالمي من العام الماضي 2020، موضحة أن الهجمات السابقة تسبب بأضرار كبيرة في انظمة المعلومات "الإسرائيلية".

وأوصت وحدة السايبر الإسرائيليين للتقيد بالأمور التالية لمنع وقوع هجمات الكترونية وجاءت على النحو التالي: