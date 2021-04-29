دعا للتضامن الواسع مع الاسيرين السواركة والريماوي

الشيخ عدنان: انتصار الأسير الهور ضربة جديدة للاعتقال الاداري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:13 م
29 ابريل 2021
الشيخ خضر عدنان.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن انتصار الأسير المضرب عن الطعام مصعب الهور ضربة جديدة للاعتقال الإداري، لافتًا إلى أن معركة الاضراب عن الطعام للحرية من سجون الاحتلال لا زال السلاح الأنجع للحرية بيد أسرانا.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم الخميس 29-4-2021: "هناك تصاعد في عدد من قرارات الاعتقال الإداري خاصةً التجديد منها، ما يؤكد أهمية الإضراب لمواجهة الاعتقال الإداري".

ودعا الشيخ عدنان، وسائل الاعلام وأبناء شعبنا لمساندة الأسيرين المضربين عن الطعام "عماد السواركة لليوم ٤٣، والإعلامي علاء الريماوي لليوم التاسع".

وأوضح أن اضراب الأسير السواركة قاسٍ ويُعَد من أقوى الإضرابات؛ لامتناعه عن تناول أي شيءٍ عدا الماء، داعيًا الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية لوقف تنكيل المحتل بالأسيرين السواركة والريماوي.

ولفت إلى أن الاحتلال أدخل الأسير الإعلامي علاء الريماوي المضرب عن الطعام على أسرى غير مضربين في محاولةٍ فاشلةٍ لكسر إضرابه وهذا يستدعي تدخل منظمة الصليب الأحمر الدولي التي تُؤكد حقَّ الأسير بالامتناع عن الطعام والشراب والدواء.

#اسرى #الاسرى #الاضراب عن الطعام #الشيخ عدنان #الريماوي #السواركة #الاعتفال الاداري

متعلقات