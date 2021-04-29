ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم دعاء ليلة القدر مكتوب 2021-1442 الذي يشهد بحثًا مكثفًا عبر الانترنت لا سيما في العشر الاواخر من شهر رمضان.

ويسعى المسلمون من خلال التعرف على ادعية ليلة القدر المستحبة للتقرب الى الله عز وجل لا سيما وأن الدعاء هو الخط المباشر بين العبد وربه دون أي وسيط.

وتعتبر العشر الأواخر من رمضان من أكثر الأيام التي تزداد فيها الاعمال الصالحة حيث تتضاعف الحسانات التي تمحو السيئات.

متى ليلة القدر 1442-2021

من المقرر أن تبدأ ليلة القدر 2021 يوم الاحدث المقبل 20 رمضان الموافق 2- 5 -2021 وتستمر ليالي القدر منذ 20 الشهر حتى نهاية رمضان.

ويجمع العلماء المسلمون على أن ليلة القدر ليلة وترية اما ان تكون في ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من أيام رمضان الفردية في العشر الاواخر.

ويستعد المسلمون في الدول العربية والاسلامية لقيام الليل والاستغفار والصلاة في موعدها والقيام بأعمال خيرية بإطعام الفقراء والتصدق على المحتاجين وصلة الأرحام والدعاء.

افضل دعاء ليلة القدر 1441- 2020