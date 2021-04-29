علامات ليلة القدر المباركة وإليك أدعية وسور القرآن تقرأ في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر ، وادعية وسور تقرأ من المصحف الشريف في ليلة القدر ، ومع الدخول في الأيام العشر الأخيرة من رمضان المبارك 2021 ، يحرص المسلمون في الشهر الفضيل إلى قيام ليلة القدر التي خصص الله عزوجل لها سورة في القرآن الكريم لأهميتها ، وهي سورة القدر: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. صدق الله العظيم. ولقد قام فريق فلسطين اليوم بكتابه هذه المقالة التي سنوضح من خلالها ارهاصات هذه الليلة .

وفي هذه الساعات والأيام المباركة بدأ الصائمون في بقاع الأرض بالبحث عن علامات ليلة القدر في رمضان ، وهي عملية متكررة في كل عام من الشهر الفضيل ، ويحرصوا على قيام هذه الليلة التي قال الله عزوجل عنها " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ". صدق الله العظيم .

موعد ليلة القدر :

وتأتي ليلة القدر في احدى ليالي شهر رمضان وتكون ليلة مفردة ، وما يميزها أن لها علامات وهي مذكورة في الأعلى ، ويبدأ وقت دخول الليلة "إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"، كما قال علماء الشريعة.

فضل قيام ليلة القدر ومكانتها :

أبرز علامات ليلة القدر :

وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى أن ليلة القدر المباركة لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة وهي على النحو التالي :-

قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.

طمأنينة القلب.

انشراح الصدر من المسلم.

الرياح تكون فيها ساكنة.

العلامات اللاحقة لليلة القدر :

وذكر الشيخ عن العلامات اللاحقة ، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث: روي عن أبي بن كعب في صحيح مسلم: ليلة القدر أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها ، حديث صحيح .

ما سبب تسمية ليلة القدر :

وهناك عدة أسماء لأسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم ، وهي على النحو التالي :

أولًا: والسبب الأول: حيث سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما نقول: فلان ذو قدر عظيم أي: ذو شرف.

ثانيًا: والسبب الثاني المنقول عن العلماء ، أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه .

دعاء ليلة القدر :

ولمتابعة دعاء ليلة القدر والسور التي تقرأ في هذه الليلة المباركة اضعظ هنا