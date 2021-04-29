مصر تتهم اثيوبيا بالكذب

اتهمت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس 29-4-2021 اثيوبيا بالاستمرار في نشر الاكاذيب على العالم حول وجود جدول متفق عليه بين الدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.

المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، فند الاتهامات التي نشرتها اثيوبيا منذ فجر الخميس الجاري.

وكانت اثيوبيا زعمت زورا أنه تم الاتفاق على جدول ملء وتشغيل السد الاثيوبي بين الدول الثلاث، وهذا يعد جزءا من الأكاذيب الإثيوبية التي للأسف الشديد نسمعها يوميا.

وأوضح غام أن تلك الجداول التي يتحدث عنها الجانب الإثيوبي قد تمت مناقشتها خلال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية ولم يتم الاتفاق عليها.

وأكد المتحدث غانم، على عدم وجود اتفاق بين البلدين، متهمًا اثيوبيا بعمل جداول ملء سد النهضة الاثيوبي داخل الاتفاقية.

وأشار إلى أن هناك حديث كان مع الدول الثلاث عن جدول يرتبط بكميات المياه التي سيتم تخزينها في السد أثناء الملء وبين مستوى الفيضان، فإذا كان هناك فيضان ذو مستوى عالٍ سيتم الملء بكميات عالية، وإذا كان مستوى الفيضان منخفضا لا يتم الملء أو يتم الملء بنسب بسيطة للغاية، لكن الجانب الأثيوبي اجتزأ هذه الجداول فقط من سياقها، وهو أمر مرفوض تماما".