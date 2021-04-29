مصر تستعيد قطعتين اثريتين من ايطاليا

استعادت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس 29-4-2021 قطعتين أثريتين تعودان للعصرين الروماني واليوناني من دولة ايطاليا

وكان سفير مصر لدى ايطاليا هشام بدر أكد أنه تسلم القطعتين الاثريتين من وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التباعة لإيطاليا في روما.

وأوضح بدر أن القطعة الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن.

وأشار إلى أن القطعتين تعودان للعصرين اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

وشدد على أن عملية تسليم القطعتين الأثريتين تأتي استمرار للتعاون البنّاء بين الجانبين المصري والإيطالي للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية.

وأرب السفير بدر عن تقديره لهذا التعاون المثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة.