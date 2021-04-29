تردد قناة سلام الليبية 2021 على نايل سات HD وبرامجها

تردد قناة سلام الليبية Salam TV الجديد 2021 بجودة عالية ، وفي الفترة الأخيرة لقد سجلت مواقع الانترنت بما فيها المنصات الرقمية عمليات بحث واسعة حول تردد قناة سلام الليبية على القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد ، ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة للإجابة عن استفسارات متابعي القناة ، علمًا أن القناة الليبية سجلت نسبة مشاهدة عالية على برامجها الرائعة والمشوقة .

وتعد القناة من افضل القنوات الرائدة في ليبيا في تناول أهم متابعة الاخبار الجارية في البلاد ، لذلك قمنا بوضع تردد قناة سلام الليبية Salam TV الجديد 2021 ، لمشاهدة الفضائية بث مباشر وبجودة عالية .

ونشير هنا إلى أن قناة سلام الليبية تبث برامجها بالمجان المفتوح بدون تشفير، وبجودة عالية بتقنية hd ، ومع ضبط التردد ستستمتعون في مشاهداتها بأريحية تامة .

هذه المقالة التي بعنوان تردد قناة سلام الليبية Salam TV الجديد 2021 ، جاءت نتيجة ضمن سلسلة مقالات تضعها فلسطين اليوم حول ضبط ترددات القنوات ، ولدى القناة الليبية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع تويتر، تعرض من خلالها أحدث اخبارها لاطلاع الجمهور أول بأول عما ستعرضه .

اتفاقيات قناة سلام الليبية :

العام الماضي 2021 ، أعلنت قناة سلام الفضائية الليبية، توقيع اتفاقية تعاون وتبادل للمحتوى الاعلامي مع شبكة TRT التركية.

ويهدف التعاون بين الجانبين، إلى تبادل الأعمال الفنية ودعم الانتاج المشترك بين الشبكتين، فيما قالت القناة التي يمولها رجل الأعمال والمسؤول الليبي السابق علي الدبيبة، ويشرف عليها علي الصلابي، إنها وطبقا لهذه الاتفاقية ستَبثّ عددًا من الأعمال الدرامية التركية فضلا عن الانتاج المشترك في المستقبل.

وتضمن أعمال السينمائية والوثائقية على أن يُعرض المحتوى الليبي على شاشة القناة التركية بعد دبلجته للغات منصاتها المختلفة.

برامج قناة سلام الليبية :

أولاً: برنامج ملعب طرابلس، لتغطية الأخبار الرياضية، من الساعة 2:30 ظهرًا ومتابعة أخبار نادي الأهلي الطرابلسي

ثانيًا: برنامج، للا برنامج يأتيكم كل ثلاثاء الساعة التاسعة بالتوقيت الليبي، والإعادة الأربعاء الساعة 8 صباحًا، والاثنين الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي

ثالثًا: تث برنامج الوردة البيضاء، كل أربعاء الساعة 9 مساءًا، والإعادة الخميس الساعة 2 ظهرًا، والاثنين الساعة 11 صباحًا.

تردد قناة سلام الليبية الجديد على القمر الصناعي نايل سات :

القمر: النايل سات

التشفير: مفتوح

الصورة: عالية الجودة

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة سلام الفضائية الليبية الجديد على القمر الصناعي هوت بيرد :

القمر الصناعي : هوت بيرد

التردد : 12692

معدل الترميز : H/27500

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان تردد قناة سلام الليبية الجديد ، ندعوكم إلى متابعة كافة المقالات المميزة التي ننشرها عبر موقعنا في نشر الترددات العالمية والمحلية والتي تهم الجمهور.