رابط صرف المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 5- 2021

رابط صرف أموال المنحة القطرية الجديد لتوزيع 100 دولار شهر 5- 2021 ، ومع الانتهاء من شهر ابريل والدخول بشهر ابريل يترقب آلاف المستفيدين من صرف مساعدات المنحة القطرية بعد أن أعلن رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي ، عن موعد الصرف وسط حالة من الفرحة العارمة بين السكان لاسيما مع قدوم عيد الفطر السعيد .

ولاقت المقالة التي هي بعنوان رابط المنحة القطرية الجديد اهتمامًا كبيرًا من قبل الاسر المتعففة في القطاع الساحلي ، ولقد سجل موقع جوجل الشهير عمليات بحث عالية بشأن رابط صرف المنحة القطرية . وتهدف إلى مساعدة الاسر من الخروج من الازمة المعيشية والاقتصادية السائدة قد المستطاع .

موعد صرف المنحة القطرية الجديد :

أعلن السفير القطري محمد العمادي الخميس الموافق 29/4/2021، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع القادم وستوزع قبل عيد الفطر.

وكانت أنباء قد تحدثت بالأمس عن تأجيل الاحتلال لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة.

وكان السفير العمادي : قد قال إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .





خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.