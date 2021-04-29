دعاء اليوم 18 من رمضان المبارك 2021 ، وفي رمضان يحرص الصائمون في جميع انحاء العالم إلى ترتيل الادعية والاذكار الرمضانية من الله بالدعاء المستجاب خلال الأيام المباركة، وللدعاء و الابتهال من قدرة للتقرب من الله، وقد أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة ، وفي هذه المقالة التي خصصها لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سنتعرف على دعاء اليوم الثامن عشر رمضان .

وضمن سلسلة من الادعية المستجابة لقد ارفقنا لكم دعاء اليوم 18 رمضان ، إذ فقال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، وتأتي هذه الادعية لزيادة الثواب واتمام الصيام .

دعاء اليوم 18 رمضان :

دعاء اليوم 18 من رمضان : وهو "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ ". وفيما يتعلق بثواب هذا الدعاء إذ "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ أَلْفِ نَبِيٍّ".